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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Всемирный банк намерен выделить минтруду Узбекистана льготный кредит на $50 млн

CA-NEWS (UZ) - Всемирный банк планирует выделить Министерству занятости и трудовых отношений Узбекистана льготный кредит на 50 миллионов долларов, сообщает Podrobno.uz.

Эти средства узбекская сторона планирует направить на реализацию малых и мини-проектов, направленных на повышение потенциала центров содействия занятости, а также финансирование программ, предусматривающих содействие занятости и внедрение системы мониторинга и оценки труда.

Кроме того, Всемирный банк выразил готовность оказать техническое содействие и экспертную поддержку при подготовке предложений по реформе пенсионной системы до конца 1 квартала 2019 года.

Стороны также обсуждают вопросы, касающиеся социальной защиты и поддержки уязвимых слоев населения. В частности, планируется совместная разработка и внедрение автоматизированной информационной системы "Единого реестра социальной защиты", благодаря которой государство сможет находить нуждающиеся в социальной поддержке группы населения для оказания своевременной помощи, в период реформ тарификации, в целях сохранения социальной устойчивости граждан.

Кроме того, эксперты банка предложили помощь в разработке методов косвенной оценки доходов домохозяйств при нехватке (или отсутствии) информации об их прямых доходах.

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