Коммерческие банки Узбекистана получили право на выдачу микрозаймов

CA-NEWS (UZ) - Коммерческие банки получили право предоставлять микрозаймы наряду с микрокредитными организациями. Внесение соответствующих изменений в законодательство одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 16-м пленарном заседании 27 сентября, сообщает gazeta.uz.

Сумма микрозайма может составлять до 100 МРЗП и выдается, в основном, в наличной форме на срок до 1 года.

При этом устанавливается запрет на начисление процентов, взимание комиссионных платежей и неустойки (штрафа, пени), применение иных мер ответственности по договорам оказания микрофинансовых услуг в сумме, составляющей более половины размера заимствования в год.

Представитель Центрального банка отметил, что в настоящее время в республике действуют всего лишь 36 микрокредитных организаций, в то время как коммерческие банки имеют около 900 филиалов и 7800 минибанков в регионах. Соответственно, из-за того, что коммерческие банки не имеют возможности предоставлять микрозаймы, уровень доступности этого вида кредитования для населения чрезвычайно низок, а высокие проценты по обслуживанию микрозаймов снижают их финансовую привлекательность.

«То, что банки получают право выдачи микрозаймов, улучшит конкурентную среду в этой сфере. Более того, люди могут получать эти услуги даже в отдаленных регионах. Это также приведет к рыночному формированию процентных ставок микрозаймов. Некоторые банки уже начали выдавать микрозаймы, что привело к снижению процентных ставок с 62% в среднем в два раза», — сказал он.

Представитель ЦБ добавил, что Узбекистан не рассматривает восстановление института кредитных союзов. В июле 2011 года Центробанк временно приостановил операции кредитных союзов, связанных с привлечением средств населения на депозиты. Запрет был связан с нарушениями в деятельности кредитных союзов, поставивших под угрозу своевременное и полное возвращение вкладов. В 2013 году Узбекистан ликвидировал кредитные союзы.

«Кредитные союзы не оправдали ожидания и создали много проблем. Мы считаем, что основная наша цель — создать наиболее благоприятные условия для населения, поэтому мы не намерены возвращаться к старой системе, а будем создавать новые механизмы для удовлетворения потребностей граждан», — отметил он.

Кроме того, сенаторы одобрили изменения в законодательство, предусматривающие отмену ограничения срока действия лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности согласно указу президента от 11 апреля (С 1 июня все лицензии на право осуществления отдельных видов деятельности выдаются без ограничения срока их действия, кроме лицензий на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности, на право занятия деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, эксплуатацией и оказанием услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи и распространения телерадиопередач, а также добычи, переработки и реализации нефти, газа и газового конденсата).