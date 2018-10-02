Целители Таджикистана обещают не проводить обряд обрезания мальчиков дома

- Таджикистан, общество
- 14:33, 02 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Целители Таджикистана пообещали не проводить обряд обрезания мальчиков дома.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения РТ, представители ведомства провели встречу с порядка 20 народными мастерами-целителями.
Им рассказали, что с 1 января 2019 года в республике вводится полный запрет на проведение обрезания на дому, оно должно проводиться в медицинский учреждениях под наблюдением врачей, которые могут выявить скрытые болезни у ребенка и назначать соответствующее лечение.
Мастерам также разъяснили, что введение запрета на их деятельность связано с профилактикой различных болезней, в том числе гепатита и ВИЧ.
Присутствующие целители в свою очередь заверили, что не будут заниматься данной деятельностью и будут проводить разъяснительные работы среди других мастеров.