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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан планирует возобновить выпуск государственных ценных бумаг

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан с ноября 2018 года планирует возобновить выпуск государственных ценных бумаг, сообщает UzDaily.

Проект постановления кабинета министров Узбекистан «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан» опубликован для обсуждения.

В документе предлагается с ноября 2018 года осуществлять выпуск в обращение государственных казначейских обязательств и облигаций.

Государственные ценные бумаги, выпускаются Министерством финансов Узбекистана в бездокументарной форме и обращаются на рынке ценных бумаг страны в соответствии с законодательством.

В проекте постановления отмечается, что государственные ценные бумаги размещаются среди коммерческих банков и юридических лиц - резидентов Республики Узбекистан.

Средства от размещения государственных ценных бумаг поступают в республиканский бюджет Республики Узбекистан и направляются на покрытие дефицита Государственного бюджета Республики Узбекистан и реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие страны, а также крупных инвестиционных проектов, определяемых решениями Президента Республики Узбекистан.

Выпуск государственных ценных бумаг осуществляется отдельными выпусками с фиксированной процентной доходностью.

Размещение и погашение выпусков государственных ценных бумаг осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан через торговую площадку Узбекской Республиканской валютной биржи от имени Министерства финансов Республики Узбекистан и за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.

Министерство финансов получит право определять объем каждого выпуска государственных ценных бумаг, периодичность выплат и размер процентного дохода по ним в зависимости от конъюнктуры финансового рынка и потребностей республиканского бюджета Республики Узбекистан, по согласованию с Центральным банком Республики Узбекистан.

Минфин также может осуществлять операции выкупа государственных ценных бумаг на вторичном рынке, а также операции досрочного их погашения.

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