В пяти музеях Ташкента запустили бесплатный Wi-Fi

CA-NEWS (UZ) - В пяти музеях Ташкента был запущен бесплатный Wi-Fi, сообщает Podrobno.uz.

До начала реализации проекта музеи не были оснащены какими-либо техническими средствами, способными предоставить беспроводной доступ в Интернет посетителям и гостям. Проект разрабатывался и реализовывался "с нуля" тайванской компанией Zyxel.

"Проект предусматривал создание на территории пяти государственных музеев Wi-Fi зон для посетителей, которые с помощью мобильного приложения смогут детально ознакомиться с информацией об экспонатах и артефактах музеев, а также свободно пользоваться ресурсами Интернета", – отметили в компании.

Также предусматривалось, что, находясь в музее, любой посетитель, без сопровождающего гида, будет иметь возможность получать регулярно обновленную информацию как о деятельности музея и о представленных артефактах, так и, при необходимости, проверить свою электронную почту или выбрать дальнейший маршрут для путешествий по Узбекистану

Особенно данный сервис был бы интересен для иностранных гостей, у которых отсутствует мобильный интернет из-за роуминга.

Инициатива была реализована в течение 20 дней. Теперь бесплатный интернет доступен в государственном музее истории Узбекистана, государственном музее искусств Узбекистана, музее геологии Узбекистана, государственном музее истории Темуридов, государственном музее прикладного искусства и истории народных ремесел.

По результатам успешного внедрения планируется масштабирование проекта и на другие музеи Узбекистана.