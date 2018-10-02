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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Индонезии подтвердили гибель 1234 человек при землетрясении и цунами
Предыстория: Цунами в Индонезии: Что происходит в разрушенном городе Палу

CA-NEWS (CA) - Количество погибших от землетрясения и цунами в Индонезии, случившигся 28 сентября, выросло до 1 234 человек, сообщает Associated Press.

«Представитель агентства Индонезии по вопросам стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сказал, что число погибших от землетрясения и цунами в настоящее время составляет 1,234», - говорится в сообщении агентства в Twitter.

Ранее сообщалось, что жертвами природной катастрофы стали 1200 человек.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщениия основные силы спасателей сосредоточены в Палу.

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