Власти Индонезии подтвердили гибель 1234 человек при землетрясении и цунами

CA-NEWS (CA) - Количество погибших от землетрясения и цунами в Индонезии, случившигся 28 сентября, выросло до 1 234 человек, сообщает Associated Press.

«Представитель агентства Индонезии по вопросам стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сказал, что число погибших от землетрясения и цунами в настоящее время составляет 1,234», - говорится в сообщении агентства в Twitter.

