Власти Индонезии подтвердили гибель 1234 человек при землетрясении и цунами

CA-NEWS (CA) - Количество погибших от землетрясения и цунами в Индонезии, случившигся 28 сентября, выросло до 1 234 человек, сообщает Associated Press.

«Представитель агентства Индонезии по вопросам стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сказал, что число погибших от землетрясения и цунами в настоящее время составляет 1,234», - говорится в сообщении агентства в Twitter.

The Latest: Death toll rises to 1,234 in Indonesia disaster. https://t.co/B3sOXboGGV — The Associated Press (@AP) 2 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что жертвами природной катастрофы стали 1200 человек.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщениия основные силы спасателей сосредоточены в Палу.