Умер эстрадный артист Роман Карцев

CA-NEWS (CA) - В Москве умер народный артист Российской Федерации, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Об этом РБК сообщила его директор Наталья Жеромская.

«Да, к сожалению, это так. Он ушел из жизни», - сказала она. По словам Жеромской, информации о месте и дате похорон пока нет. «Ничего вам пока не могу сказать. Еду по этому поводу решать вопросы», - пояснила она.

Друг и многолетний автор артиста писатель Михаил Жванецкий рассказал, что причиной смерти стал инфаркт. «Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», - цитирует Жванецкого ТАСС. «Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья. Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно», - добавил писатель.

Роман Карцев родился 20 мая 1939 года в Одессе, его настоящее имя Роман Кац. Там же в 1960-м году сложилось знаменитое трио в составе Карцева, его постоянного партнера по эстраде Виктора Ильченко и писателя Михаила Жванецкого.

В начале 1960-х годов артист переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где взял сценический псевдоним Роман Карцев.

В 1970 году все трое — Карцев, Ильченко и Жванецкий — стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, а дуэт Карцев — Ильченко с тех пор стал знаменит на всю страну. С 1979 года Карцев и Ильченко работали в Московском театре миниатюр.

После смерти своего постоянного партнера Виктора Ильченко в 1992 году Карцев отказался от всех предложений создать дуэт с кем-либо из других артистов, он много раз заявлял, что его партнера и друга заменить никто не сможет. С тех пор Карцев выступал с моноспектаклями и одиночными номерами.

Карцев запомнился зрителями также своими немногочисленными киноролями. В частности, он создал запомнившиеся зрителям образы в фильмах Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Предсказание» и «Старые клячи», Владимира Бортко «Собачье Сердце» и «Мастер и Маргарита», в фильме-мюзикле Владимира Аленикова «Биндюжник и король» и других.