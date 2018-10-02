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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Два завода по переработке мусора построят в Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) - Два завода по переработке твердых бытовых отходов за 10,2 млрд тенге построят в Карагандинской области к 2020 году.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, в Караганде завод начнут строить в 2019 году по инициативе ТОО «ГорКомТранс». Стоимость проекта - 2 млрд тенге. Предполагается, что предприятие будет перерабатывать 300 тысяч тонн отходов в год с возможностью выработки 15 МВт электроэнергии.

Также в поселке Кенгир появится биоэлектростанция, перерабатывающая отходы. ТОО Kaz Green Energy планирует вложить в строительство 8,2 млрд тенге. В год этот завод сможет переработать до 100 тысяч тонн мусора. Сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором «Э-Грин», имеющим аналогичные биоэлектростанции в Европе и Турции.

Кроме того, в селе Кокпекты в 2020 году построят мусоросортировочный пункт по инициативе ТОО «Жан-Ару». Инвестор выделит 130 млн тенге. Проектная мощность - 100 тысяч тонн в год.

Отмечается, что в Карагандинской области расположены 202 полигона ТБО. Переработкой промышленных, опасных и медицинских отходов занимаются 10 предприятий. Сортировку и переработку бытовых отходов осуществляют три организации: «ГорКомТранс», «Ресайклинг» и «ТТК».

По итогам первого полугодия доля переработки ТБО по области достигла 13,8%. За аналогичный период прошлого года этот индикатор составлял 10%, при этом в среднем по республике показатель равен 10,5%.

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