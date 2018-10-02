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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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670 иностранцев понесли наказание в Алматы по итогам рейда «Мигрант»

CA-NEWS (KZ) - На территории Алматы подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, по фактам нарушения иностранными гражданами правил пребывания на территории Казахстана составлено 670 административных протоколов, 71 гражданин РК понес ответственность за нарушение законодательства в области миграции населения принимающими иностранцев и лиц без гражданства, за привлечение работодателем иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения местных органов к административной ответственности привлечен 21 гражданин.

Кроме того, миграционная служба ДВД зарегистрировала 10 досудебных расследований по ст. 393 УК РК«Невыполнение решения о выдворении», 1 досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы.

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