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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Instagram назначил нового гендиректора

CA-NEWS (CA) - Принадлежащий компании Facebook Inc сервис Instagram объявил в понедельник о назначении нового гендиректора спустя неделю после ухода его сооснователей Кевина Систрома и Майка Кригера, им стал Адам Моссери, который работает в Facebook уже порядка 10 лет, сообщает Reuters.

Моссери присоединился к команде Facebook в 2008 году и в последнее время занимал пост вице-президента по продукту Instagram. Ранее он отвечал за новостную ленту Facebook и тесно сотрудничал с главой соцсети Марком Цукербергом.

В заявлении, опубликованном на сайте Instagram, говорится, что Моссери будет контролировать все бизнес-вопросы компании и займется подбором новой команды топ-менеджеров.

О своем уходе из компании Систром и Кригер объявили на прошлой неделе. Причину своего решения они не объяснили, отметив, что планируют взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.

Акции Facebook подешевели на 1,3 процента до $162,35.

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