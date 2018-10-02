Нобелевскую премию по физике получили три разработчика лазеров

CA-NEWS (CA) - Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий, сообщает Би-би-си.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2018 г.

При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше $1 млн).

Артур Эшкин разработал технологию «оптического пинцета», которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами. Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.