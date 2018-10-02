РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нобелевскую премию по физике получили три разработчика лазеров

CA-NEWS (CA) - Лауреатами Нобелевской премии по физике 2018 года стали американец Артур Эшкин, француз Жерар Мору и канадка Донна Стрикленд - за открытия в области лазерных технологий, сообщает Би-би-си.

При этом Стрикленд стала лишь третьей женщиной в истории этой награды. Предыдущий раз женщина получала Нобель по физике 55 лет назад.

Они разделят между собой денежный приз, который составляет 9 млн шведских крон (чуть больше $1 млн).

Артур Эшкин разработал технологию «оптического пинцета», которая позволяет при помощи лазерного света манипулировать микроскопическими объектами. Мору и Стрикленд придумали технологию, позволяющую испускать короткие лазерные импульсы высокой интенсивности.

print
  • На юге Таджикистана повесился 49-летний подполковник
  • В ДТП в Таджикистане погибли семь этнических кыргызов
  • Всемирная ассоциация монголоведов будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×