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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане с 1 ноября на 15% повысятся тарифы на электроэнергию

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане с 1 ноября на 15% повысятся тарифы на электроэнергию. Соответствующее постановление подписало правительство республики 25 сентября, сообщает Радио Озоди.

Согласно документу, тарифы для населения повысятся почти на 3 дирама. Потребители будут платить за 1 кВт/ч электроэнергии 19,37 дирам вместо нынешних 16,85 дирам.

В июле ОАХК «Барки точик» предложило правительству Таджикистана повысить тарифы на электрическую и тепловую энергию. Предложение энергетической компании предусматривало несколько вариантов. По одному из них тарифы на электрическую и тепловую энергию планировалось повысить на 15%.

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