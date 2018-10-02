Афганистан просил пакистанского религиозного деятеля стать посредником в переговорах с талибами

CA-NEWS (CA) - Официальная делегация афганский властей попросили пакистанского религиозного деятеля Маулану Сами уль-Хака (известного как одого из основателей движения «Талибан») стать посредником в переговорах с талибами, сообщает телеканал ARY News.

Однако, религиозный деятель отказался принимать участие в переговорах в качестве посредника. «Я не могу взвалить на свои слабые плечи такую большую ответственность, однако я молюсь за свободу Афганистана и господство ислама», - приводит телеканал слова уль-Хака.

В январе прошлого года президент Афганистана Ашраф Гани также просил его организовать переговоры с талибами.

Как сообщает Bloomberg уль-Хак призвал Китай участвовать в переговорах, чтобы завершить войну в Афганистане. По словам уль-Хака, участию Пекина в урегулировании конфликта, который длится на протяжении 17 лет, были бы рады. Кроме того, Китай не должен «оставлять такое важное дело только США».