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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе при получении взятки задержан сотрудник милиции

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе по подозрению в получении взятки задеран оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД города Турсунзаде Саади Меликов.

Как сообщает пресс-служба Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, в ведомство обратился гражданин А., попросивший принять меры в отношении сотрудника ОМВД города Турсунзаде по имени Саади.

Заявитель указал, что за освобождение его брата от уголовной ответственности сотрудник милиции потребовал заплатить ему $4 тыс.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники агентства при получении у А. $3 тыс. в Душанбе задержали С.Меликова.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 319 ч.4 (получение взятки) Уголовного кодекса Таджикистана, ведется следствие.

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