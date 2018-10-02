РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж

CA-NEWS (CA) - Турецкие прокуроры выдали ордера на задержание 417 подозреваемых в рамках расследования по делу об отмывании денег в связи с переводом около 2,5 миллиарда лир ($419 млн) на зарубежные банковские счета, сообщил во вторник телеканал CNN Turk. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте, сообщает телеканал Habertürk.

По информации телеканала, полицейские провели обыски в Стамбуле и провинциальных населенных пунктах, задержано множество подозреваемых.

«Расследование проводится в отношении тех граждан, которые подрывают экономическую и финансовую безопасность Турецкой Республики», - сообщил СNN Turk.

По данным телеканала, с начала года они осуществили более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тыс. лир ($850) каждый.

Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов — это иранцы, которые проживают в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам. Телеканал подчеркивает, что если арестованным предъявят обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.

print
  • В ДТП в Таджикистане погибли семь этнических кыргызов
  • Душанбинец зарезал свою 62-летнюю мать
  • В Узбекистане изнасилована и убита 12-летняя девочка
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×