В Турции арестовали более 400 подозреваемых в выводе $419 млн за рубеж

CA-NEWS (CA) - Турецкие прокуроры выдали ордера на задержание 417 подозреваемых в рамках расследования по делу об отмывании денег в связи с переводом около 2,5 миллиарда лир ($419 млн) на зарубежные банковские счета, сообщил во вторник телеканал CNN Turk. Позже Стамбульский уголовный суд вынес постановление об их аресте, сообщает телеканал Habertürk.

По информации телеканала, полицейские провели обыски в Стамбуле и провинциальных населенных пунктах, задержано множество подозреваемых.

«Расследование проводится в отношении тех граждан, которые подрывают экономическую и финансовую безопасность Турецкой Республики», - сообщил СNN Turk.

По данным телеканала, с начала года они осуществили более 28 тыс. банковских переводов на сумму от 5 тыс. лир ($850) каждый.

Турецкие прокуроры установили, что значительная часть получателей этих переводов — это иранцы, которые проживают в США. По мнению правоохранителей, подозреваемые получали комиссию в обмен на сделки, которые принадлежат иранцам. Телеканал подчеркивает, что если арестованным предъявят обвинение, то они будут наказаны за отмывание денег, создание преступной группировки и нарушение закона о финансировании терроризма.