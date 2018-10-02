Из Греции экстрадирован казахстанец, подозреваемый в терроризме

CA-NEWS (KZ) - Из Афин (Греция) в Астану 2 октября доставлен уроженец Караганды Дастан Хайсин.

Как сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана, он с 2015 года находился в международном розыске за участие в террористической деятельности на территории Сирии.

Задержанию и последующей экстрадиции Хайсина предшествовала работа казахстанских спецслужб и органов прокуратуры с греческими партнерами при поддержке посольства РК в Греции.

Хайсин водворен под стражу. Проводятся следственные мероприятия.