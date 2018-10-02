МВФ снизил прогноз роста мировой экономики

CA-NEWS (CA) - Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила в понедельник, что торговые споры и тарифные войны начинают омрачать перспективы мирового экономического роста, и призвала страны урегулировать разногласия и реформировать международные торговые правила, сообщает «Голос Америки».

Лагард, выступая в преддверии ежегодных заседаний МВФ и Всемирного банка, которые пройдут на следующей неделе в Индонезии, отметила, что рост мировой экономики достиг максимального уровня с 2011 года, однако впоследствии затормозился, а участвуют в нем меньше стран.

«В июле мы прогнозировали глобальный рост в размере 3,9 процента на 2018-2019 гг. С тех пор перспективы стали менее радужными, как вы увидите, ознакомившись с нашим обновленным прогнозом на следующей неделе», – сказала Лагард, не озвучив новые показатели.

«Ключевая проблема в том, что риторика начинает превращаться в реальные торговые барьеры. Это вредит не только самой торговле, но и инвестициям, и производству, поскольку неопределенность продолжает усиливаться», – добавила она.

В то время как в США экономика растет уверенными темпами благодаря снижению налогов и благоприятным финансовым условиям, в еврозоне и Японии есть признаки замедления, отметила Лагард. В Китае также отмечены признаки снижения роста, что усугубляется торговыми спорами с Вашингтоном, который ввел пошлины на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов и угрожает обложить пошлинами товары еще на 267 миллиардов долларов.

Торговая война в сочетании с повышением процентных ставок и укреплением доллара США начинает негативно сказываться на экономике ряда развивающихся стран, отметила Лагард, сославшись на исследование МВФ, согласно которому развивающиеся страны, в том числе Китай, могут столкнуться с оттоком долговых портфелей в размере до 100 миллиардов долларов, что сравнимо с показателями времен финансового кризиса 2008 года.