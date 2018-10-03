Казахстан и РФ изменят условия поставок нефтепродуктов

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Россия планируют подписать протокол изменений к двухстороннему соглашению о поставках топлива, который позволит Астане начать экспорт светлых нефтепродуктов, сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев рамках нефтяного форума.

По его словам, в рамках форума «Российская энергетическая неделя» 3 октября в Москве будет подписан протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе.

Как сообщил Рейтер источник в правительстве Казахстана, стороны должны исключить пункты о запрете экспорта светлых нефтепродуктов из Казахстана, но при этом Астана может лишиться льготных поставок нефтепродуктов из России по индикативному балансу.

«Стороны должны изъять из двухстороннего соглашения приложения 2 и 3, где говорится об экспорте, после ратификации тогда можно будет экспортировать бензин (из Казахстана)», - сказал источник.

Запрет на экспорт светлых нефтепродуктов из Казахстана введен в рамках действующего межправительственного соглашения с Россией, которая в свою очередь беспошлинно экспортирует партнеру по Евразийскому экономическому союзу около 2 млн тонн топлива ежегодно.

Казахстан в результате модернизации нефтеперерабатывающих заводов увеличил выпуск автобензинов, который превышает потребности республики и создает профицит топлива.

«Индикативный баланс поставок в этом году по бензину будет сокращен, а в следующем году по светлым нефтепродуктам должен стремиться к нулю», - сказал источник.

Россия обязалась в 2018 году поставить в Казахстан в рамках соглашения участников блока ЕАЭС до 1,705 млн тонн нефтепродуктов без уплаты пошлин против 2,155 млн тонн в 2017 году, следует из индикативного баланса, копией которого располагает Рейтер.