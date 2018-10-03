Запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, бумаги и стекла вводится в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, в соответствии с концепцией по переходу страны к «зеленой» экономике предусмотрено доведение доли переработки отходов до 40% к 2030 году, 50% — к 2050 году.

Ежегодно в стране образуется 5-6 млн тонн твердых бытовых отходов. За 8 месяцев 2018 года — порядка 3,2 млн тонн ТБО, из них переработано и утилизировано около 330 тыс. тонн, что составляет 10,5%. Данный показатель в прошлом году составлял 9%, а в 2016 — 2,6%.

Для увеличения доли переработки ТБО ведется работа по внедрению раздельного сбора отходов, развитию сектора переработки отходов с получением продукции из вторсырья с привлечением инвестиций, в том числе через государственно-частное партнерство. Создана и совершенствуется нормативно-правовая база.

Так, отметил глава ведомства, внесены поправки в Экологический кодекс по обращению с отходами, а также введены расширенные обязательства производителей, то есть импортеров. Введен запрет на захоронение на полигонах некоторых видов отходов. В частности, с 2016 года запрещено захоранивать на полигонах ртутьсодержащие лампы и приборы, лом металлов, отработанные масла и жидкости, батареи, электронные отходы. С 1 января 2019 года вступает в силу запрет на захоронение пластмассы, макулатуры, картона и отходов бумаги, стекла. С 1 января 2021 года вступает в силу запрет на захоронение строительных и пищевых отходов.

По данным Минэнерго, сегодня в стране функционируют более 130 предприятий, сортирующих и перерабатывающих отходы, выпускающих более 20 видов продукции. Сортировочные комплексы различной мощности имеются еще в 18 населенных пунктах.