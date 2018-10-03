В Балтийском море загорелся паром с 335 людьми на борту

CA-NEWS (CA) - В Балтийском море на пароме Regina Seaways произошли взрыв и пожар в машинном отделении. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

«2 октября в 10:40 (мск) на пароме Regina Seaways, следовавшем из Клайпеды в Карлсхамн, произошли пожар и взрыв в машинном отделении. Источник взрыва пока непонятен. На борту находятся 335 человек, в том числе 37 членов экипажа. Все они находятся на пароме, но в безопасном месте, вдалеке от машинного отделения», - сказал он. По словам Кравченко, судно не на ходу, оно дрейфует и находится близко к литовско-российским берегам.

«На место следуют несколько судов, военных кораблей, в том числе российский пограничный корабль и литовский буксир, кроме того, литовский вертолет. Поисково-спасательную операцию координирует морской спасательно-координационный центр Калининград», - добавил Кравченко.

По данным портала Marine Traffic, судно следует под флагом Литвы.

Представитель датской судоходной компании DFDS не смог сказать Reuters, существует ли опасность для жизни пассажиров и членов экипажа, но отметил, что судно придется отбуксировать в порт.

По данным компании, паром будет отбуксирован в литовский порт Клайпеда, куда он направлялся из немецкого города Киль, когда столкнулся с техническими проблемам.