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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Согдийской области построят и отремонтируют 110 учреждений культуры

CA-NEWS (TJ) - В Согдийской области к 30-летию независимости Таджикистана построят и отремонтируют 110 культурных учреждений.

По данным пресс-службы Министерства культуры РТ, до сегодняшнего дня в области отремонтированы 9 библиотек, построены и сданы в эксплуатацию 3 новые библиотеки.

В Айнинском районе при финансовой поддержке местных предпринимателей отремонтировано 4 библиотеки, построены две новые. За счет бюджета исполнительного органа местной власти в Аште построена одна библиотека.

Отремонтированы библиотеки в городах и районах Пенджикент, Истаравшан, Б.Гафурова, Спитамен. При поддержке местных властей в Пенджикенте построена одна библиотека.

Также в Согде до 2020 года запланировано строительство 7 библиотек в районах Айни, Горная Мастчеа, Спитамене и Мастча.

Также в Согде запланировано строительство 7 дворцов и домов культуры, в том числе в Б.Гафурове, Исфаре, Мастче, Пенджикенте, Спитамене, Худжанде.

Предусмотрено также строительство 6 новых парков в городах и районах Истиклол, Гулистон, Истаравшан, Б.Гафурова, Айни и Зафаробод.

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