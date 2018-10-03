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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Министр иностранных дел Монголии посетил компанию «Facebook»

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар посетил центральный офис компании “Facebook” в городе Менло Парк штат Калифорния по приглашению компании, сообщает Montsame.

Во время встречи Цогтбаатар предложил развить цифровую дипломатию и с помощью социальной сети рекламировать Монголию. Стороны также обменялись мнениями по широкому спектору вопросов, в том числе об организации различных курсов.

На встрече присутствовали вице-президент компании отвечающий за программу по работе с общественностью Викториа Гранд, директор отвечающий за Гонконг, Тайвань и Монголию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джордж Чен, генеральный консул по вопросам юстиции региона Дамиан Иёо, страший менежер по вопросам связанный с политикой и правительствами Шарон Яо и другие.

Вице-президент компании “Facebook” Викториа Гранд отметила, что более 80 млн предпринимателей малого и среднего бизнеса используют Facebook, чтобы расширить свой бизнес. Также отметила, что всего 1.6 млрд. человек используют успешно социальную сеть в своем бизнесе и выразила заинтересованность в проведении в Монголии курсов , в котором приняли участие 100 тыс женщин из 17 стран мира.

Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар также встретился с монгольскими инженерами и работниками информационной технологии, которые работают в центральном офисе компании “Facebook”.

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