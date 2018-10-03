Толпа сторонников премьера Армении окружила парламент, они требуют досрочных выборов

CA-NEWS (CA) - Участники митинга, собравшиеся перед парламеном Армении, прорвались на территорию здания, сообщает армянский портал News.am. Как отмечает портал, сейчас ситуация возле армянского парламента напряженная. Несмотря на призывы премьер-министра Армении Никола Пашиняна не входить в здание, несколько протестующих все равно попытались туда проникнуть.

По данным АМИ «Новости-Армения», на территорию парламента прорвались несколько сотен участников митинга. Сотрудники службы национальной безопасности Армении попытались сдержать натиск людей.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян перед многотысячной толпой, окружившей здание парламента, заявил, что будет добиваться досрочных парламентских выборов.

«Чтобы кто-то не думал, что я цепляюсь за должность премьер-министра. Семь и один день спустя парламент должен будет избрать премьер-министра. Если в этот срок премьер не будет избран, то должны быть проведены еще одни выборы через семь и плюс один день. Если после этого также не будет избран премьер, то должны быть назначены досрочные парламентские выборы», - отметил он.

Объявив о своих планах, Пашинян вошел в здание парламента для переговоров с членами конкурирующих фракций. В соответствии с его планом, досрочные парламентские выборы могут пройти уже в декабре. «Сейчас я постараюсь узнать позицию наших коллег о том, как преодолеть кризис. Я думаю, что мы придем к консенсусу о проведении внеочередных выборов и что они после моей отставки не представят кандидатуру премьера, чтобы не нервировать людей», - сказал он журналистам.

Выйдя к своим сторонникам по окончании переговоров, Пашинян сообщил, что парламентские фракции, как ему показалось, услышали месседж народа и не собираются выдвигать другого кандидата в премьер-министры.

Парламент Армении на внеочередном заседании во вторник принял во втором и окончательном чтении изменения в закон «О регламенте Национального собрания», которые позволят депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента.

Принятый закон, по мнению Пашиняна, препятствует проведению досрочных выборов. «Перезагрузка» парламента была одним из ключевых обещаний Пашиняна, пришедшего к власти в мае этого года на фоне массовых протестов. Конституция Армении не предусматривает самороспуска Национального собрания, однако оно может быть распущено, если премьер-министр добровольно покинет свой пост и парламент не сможет избрать нового главу правительства с двух попыток. Согласно принятому 2 октября закону, если Пашинян подаст в отставку, то следующее заседание парламента будет просто откладываться до бесконечности.

По словам армянского премьера, этот законопроект может повлечь за собой бесконечный политический кризис. Ранее он говорил, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут в декабре этого года.

Закон был принят при поддержке оппозиционной Республиканской партии, депутатов партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения». Во время майских протестов обе поддержали Пашиняна, а их представители вошли в его правительство. Вечером 2 октября националисты из «Дашнакцутюна» отозвали всех своих министров и губернаторов. Потом Пашинян сообщил об увольнении министров от «Дашнакцутюна» и «Процветающей Армении». «Когда решение об увольнении министров и губернаторов де-юре вступит в силу, я уйду в отставку… Но буду исполнять обязанности премьер-министра», - цитирует слова Пашиняна РИА Новости.