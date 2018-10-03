​В Хорезме возбудили уголовное дело об избиении мальчика школьным учителем

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Багатского района Хорезмской области Узбекистана взяла под свой контроль расследование уголовного дела об избиении ученика пятого класса государственной специализированной школы-интерната по олимпийским и национальным видам спорта 36-летним учителем. По словам родственников школьника, после избиения 20 сентября мальчик впал в кому.

Как сообщили «Озодлику» в Генеральной прокуратуре Узбекистана, 28 сентября следственная группа РОВД Багатского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса республики по факту избиения 11-летнего мальчика школьным учителем.

В спортивной школе-интернате и управлении по физической культуре и спорту Хорезмской области начаты проверки.​

Родители мальчика из села «Кипчак» в Багатском районе Хорезмской области, впавшего в кому после избиения учителем, отдали своего 11-летнего сына в класс по дзюдо спортивной школы-интерната в сентябре этого года. Один из родственников мальчика рассказал, что учитель по дзюдо невзлюбил своего ученика с самого первого дня учебы.

«Он сказал нашему племяннику: «Тебе лучше перевестись в класс по теннису, ты не сможешь справиться с дзюдо». Однако отец мальчика категорически настаивал, чтобы его сын учился в классе, где обучают дзюдо. Затем учитель каждый день начал избивать мальчика перед остальными 40 учениками, чтобы ребенок расхотел учиться в классе по дзюдо. 20 сентября он избил мальчика до потери сознания», – сказал один из родственников избитого преподавателем мальчика.

Главный врач центральной больницы Багатского района сообщил, что 11-летний мальчик, по сей день находящийся в состоянии комы, был доставлен к ним учителем спортивной школы-интерната.

«Когда мальчика привезли к нам, он еще был в сознании. Когда мы спросили его, что с ним случилось, он посмотрел на своего преподавателя и ответил: «Ничего, просто я упал». Преподаватель спортивной школы-интерната заверил нас, что мальчик страдает эпилепсией, что упал он во время очередного приступа. А на самом деле выяснилось, что мальчик никогда не страдал эпилепсией. Один из наших врачей невнимательно отнесся к ситуации и сделал мальчику укол, думая, что он действительно страдает эпилепсией», ​– сказал главный врач центральной больницы Багатского района.

По данным генпрокуратуры республики, утром 21 сентября ученик спортивной школы-интерната впал в кому 4-й степени.

По словам главного врача центральной районной больницы, «после укола от эпилепсии ближе к утру мальчик пришел в себя».

«Согласно правилам, мы попросили его сделать физические упражнения. В это время мальчик неожиданно впал в кому, выяснилось, что у него произошло кровоизлияние в мозг», ​– сказал врач.

Врач-педиатр, на учете у которого состоял впавший в кому мальчик, сказал, что ребенок никогда не страдал эпилепсией.

«Ребенок был здоровым. Он никогда не попадал в больницу даже с диагнозом грипп», – сказал врач.

Врачи сообщили родственникам ученика спортивной школы-интерната о том, что жить ему осталось совсем немного. «Они сказали нам, чтобы мы готовились к похоронам», – сказал один из родственников мальчика. Однако тетю мальчика по линии отца смутили следы от синяков на лице племянника, отмечается в статье.

В это время в Багатском районе распространились слухи об избиении ученика спортивной школы-интерната преподавателем по дзюду.

Корреспондент газеты «Молодежь Хорезма» («Хоразм ёшлари») Давлат Назар попытался разобраться в случившемся. Журналист говорит, что местные чиновники пытались скрыть правду о случившемся с учеником спортивной школы-интерната.

«22 сентября отец мальчика обратился с заявлением на имя главы РОВД Багатского района, в котором сообщил, что учитель по дзюдо государственной специализированной школы-интерната по олимпийским и национальным видам спорта Ж.Р., нанес его сыну Б., который учился в пятом классе данной школы, травму, ударив по голове. 24 сентября я обратился в отделение милиции и узнал, что правоохранительные органы до сих пор не начали расследование по данному делу», – говорит Давлат Назар.

По словам журналиста, нейрохирурги приступили к лечению 11-летнего мальчика только после того, как он встретился с председателем спортивного комитета Хорезмской области Шакиром Мадаминовым и заместителем главы областной администрации по молодежной политике Санатбеком Салаевым.

Однако уголовное дело в отношении школьного учителя, избившего своего ученика до состояния комы, было возбуждено только спустя восемь дней после случившегося.

Родственники мальчика говорят, что местные чиновники пытались замять это дело.

2 октября в прокуратуре Хорезмской области сообщили, что учитель, избивший своего ученика до состояния комы, до сих пор находится на свободе. 11-летний Б.Х. до остается в центральной больнице Багатского района в состоянии комы.