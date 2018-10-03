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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана направил соболезнования индонезийскому коллеге в связи с жертвами землетрясения и цунами

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с произошедшим на острове Сулавеси землетрясением и цунами, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы, увечья и огромные разрушения, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

От имени народа и правительства, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении.

28 сентября в Индонезии произошло землетрясения магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами. Особенно тяжелая ситуация сложилась в провинции Дунгала, которая также сильно пострадала от стихии, однако из-за нехватки ресурсов и нарушенного дорожного сообщениия основные силы спасателей сосредоточены в Палу.

Жертвами природной катастрофы стали 1234 человека.

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