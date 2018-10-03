В Монголии приостановлена работа экспертов национального института судебной экспертизы

CA-NEWS (MNG) - В последние дни прошлого месяца управление по борьбе с коррупцией арестовало начальника управления криминалистики национального института судебной экспертизы, подполковника Д.Адилбаяра, старшего эксперта Э.Солонго, экспертов Ж.Тамира и С.Сэлэнгэ, подозреваемых в возможном совершении преступления в фальсификации экспертного заключения. На данном этапе создана совместная с полицией рабочая группа по проверке этого дела, сообщает Монголия Сейчас.



Некоторое время назад монгольская общественность обсуждала, что в ходе расследования были изъяты наличные денежные средства в размере 1,3 млн долларов из арендуемой квартиры двух граждан, которые также относятся к группе людей, совершивших это преступление.

В связи с проверкой по делу руководством национального института судебной экспертизы принято решение о приостановлении работы экспертов, проходящих проверку.