Астана намерена вступить в общество «Здоровых городов»

CA-NEWS (KZ) - Астана намерена вступить в общество «Здоровых городов».

Как сообщает пресс-служба акимата города, 1-4 октября в городе Белфаст (Северной Ирландии) проходит международная конференция, посвященная 30-й годовщине основания сети и глобального движения «Здоровые города».

В мероприятии принимают участие мэры и политические лидеры таких городов, как Париж, Москва, Нью-Йорк, Стамбул, Амстердам и другие. В числе участников и руководство управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

Глава ведомства заявил в ходе конференции, что Астана также намерена вступить в общество «Здоровых городов». Вступление в данную сеть для казахстанской столицы предполагает проведение работы для улучшения инфраструктуры города. Она будет выстраиваться таким образом, чтобы снизить травматизм, дорожно-транспортные происшествия, сформировать у жителей здоровые привычки, снизить уровень вредных выбросов, улучшить качество питьевой воды, а также развить зеленые технологии.

Движение «Здоровые города» занимается продвижением вопросов здоровья на социальной, экономической и политической повестке дня городских властей. За 30 лет Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города» объединила в себе около 100 городов-флагманов и около 30 национальных сетей.