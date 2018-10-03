РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Астана намерена вступить в общество «Здоровых городов»

CA-NEWS (KZ) - Астана намерена вступить в общество «Здоровых городов».

Как сообщает пресс-служба акимата города, 1-4 октября в городе Белфаст (Северной Ирландии) проходит международная конференция, посвященная 30-й годовщине основания сети и глобального движения «Здоровые города».

В мероприятии принимают участие мэры и политические лидеры таких городов, как Париж, Москва, Нью-Йорк, Стамбул, Амстердам и другие. В числе участников и руководство управления общественного здравоохранения Астаны Камалжан Надыров.

Глава ведомства заявил в ходе конференции, что Астана также намерена вступить в общество «Здоровых городов». Вступление в данную сеть для казахстанской столицы предполагает проведение работы для улучшения инфраструктуры города. Она будет выстраиваться таким образом, чтобы снизить травматизм, дорожно-транспортные происшествия, сформировать у жителей здоровые привычки, снизить уровень вредных выбросов, улучшить качество питьевой воды, а также развить зеленые технологии.

Движение «Здоровые города» занимается продвижением вопросов здоровья на социальной, экономической и политической повестке дня городских властей. За 30 лет Европейская сеть ВОЗ «Здоровые города» объединила в себе около 100 городов-флагманов и около 30 национальных сетей.

print
  • Президент Узбекистана завершил государственный визит в Индию
  • Жительница Караганды представит Казахстан на «Мисс Мира - 2018»
  • Из Греции экстрадирован казахстанец, подозреваемый в терроризме
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×