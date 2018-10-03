В Узбекистане будут выкладывать в сеть информацию о контрактах в рамках госзакупок

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане появится специализированный портал, где будут выкладывать всю информацию по договорам, заключенным в рамках государственных закупок, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные национального агентства проектного управления.

Напомним, что 27 сентября было принято постановление президента «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках». Основные цели и задачи данного документа – регулирование отношений в области государственных закупок, обеспечение рационального использования бюджетных средств, противодействие коррупционным проявлениям при осуществлении государственных закупок.

Принятым постановлением утвержден перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется государственными заказчиками по прямым договорам. Например, сюда относится приобретение продуктов питания социально важными субъектами такими, как лечебно-профилактические и образовательные учреждения, дома милосердия и инвалидов, престарелых, интернаты.

Теперь, согласно документу, будет обязательна публикация информации о заключенных прямых договорах на специальном информационном портале. Контроль за ценообразованием будет осуществляться Счетной палатой и Национальным агентством проектного управления (НАПУ).

В постановлении также отмечено, что закупочные процедуры осуществляются по прямым договорам в отношении государственных закупок, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, с назначением адвоката (представителя) для участия в судебных разбирательствах, а также если на товары (работы, услуги) установлены фиксированные цены в соответствии с законодательством.

Государственные закупки, связанные с обеспечением безопасности лиц, подлежащих государственной охране, с обороноспособностью и порядком в стране, госсекретами, подготовкой и проведением выборов президента, в Олий Мажлис, областные, районные и городские кенгаши народных депутатов, а также референдумов, осуществляются путем отбора наилучших предложений, оцениваемых закупочными комиссиями.

Положение об организации деятельности закупочных комиссий и порядке отбора наилучших предложений будет разработано и утверждено НАПУ до конца октября.

Кроме того, для своевременного освоения бюджетных средств, бесперебойного функционирования хозяйствующих субъектов документом были сокращены сроки размещения объявлений о проведении конкурсов и аукционов на понижение стартовой цены.

«Закупки – это динамичная сфера, которая подлежит непрерывному совершенствованию в соответствии с изменениями на рынках и экономики в целом. НАПУ, как уполномоченный орган в области госзакупок, определяет не только государственную политику, но и государственное регулирование в области закупочной деятельности, что позволяет оперативно реагировать на динамичную практику и гармонизировать регуляторную среду под реальные потребности государственных закупщиков», – отметил начальник Управления контроля государственных закупок НАПУ Хусниддин Хашимов.