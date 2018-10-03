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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ГУВД опознало водителей, устроивших хулиганские заезды на улицах Ташкента

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях и мессенджерах Узбекистана на днях появились видеоролики с водителями, которые ведут себя на дороге самых хамским образом, ставя в опасность не только свои, но и чужие жизни, сообщает Podrobno.uz.

На одном из роликов водители устраивают хулиганские заезды прямо посреди жилого квартала, в другом – едут колонной, не пропуская остальные авто. Также пользователи выложили фото авто, которое загородило пешеходный переход.

«В СМИ было опубликовано фото и два видео, на которых засняты нарушения правил дорожного движения водителями. Сообщаем, что в отношении водителя автомобиля «Малибу», припарковавшегося на пешеходном переходе, меры административного воздействия уже приняты. Личности других "героев" в настоящее время установлены, меры к ним будут приняты, о чем также будет сообщено», – отметили в ГУВД.

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