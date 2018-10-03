В Монголии выпущена почтовая марка по теме борьбы с раком

CA-NEWS (MNG) - В истории марок по теме здравоохранения, выпущенных национальной почтой Монголии, насчитывается шесть штук, сообщает Монголия Сейчас.



Последняя из них выпущена в 2008 году. С перерывом в десять лет в продажу поступили две марки на тему “Вместе против рака”.

На первой марке изображен треножник (таган), на котором держатся три основных опора в лечении рака: хирургия, лучевая и химиотерапия. Развитие, прогресс и достижения этих трёх областей медицины символизируют победу над ставшей одной из главных причин смертности монгольского народа злокачественной опухолью и здоровье, полноценную жизнь семьи.

На второй – наряду с изображением розовой лентой символа борьбы с раком во всём мире и призыва предупреждения от него, лента изображена в виде сердца, символизирующего уважительное отношение людей к здоровью, долголетию, счастью и любви.