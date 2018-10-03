В ООН представили книгу Бердымухамедова «Туркменистан на пути достижения Целей устойчивого развития»

CA-NEWS (TM) - На полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН члены туркменской делегации 1 октября провели презентацию недавно изданной книги президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан на пути достижения Целей устойчивого развития», сообщает госинформагентство страны.

Представил новый труд международной общественности руководитель Академии наук Туркменистана, который особо подчеркнул, что данная книга включает в себя обстоятельный аналитический обзор комплексного развития страны, обладающей богатейшим природным, внушительным производственным, инфраструктурным и человеческим потенциалами.

В новой книге президента излагаются стратегические задачи внутренней и внешней политики государства, её приоритетные направления в экономической, социальной и экологической сферах.

Новая книга служит ещё одним свидетельством того, что Туркменистан придаёт важное значение многопрофильному сотрудничеству с ООН, является активным участником процесса консолидации всеобщих усилий по разработке согласованного подхода по решению таких актуальных вопросов, как укрепление мира и безопасности, достижение ЦУР в региональном и глобальном масштабах.

На презентации отмечалось, что внешняя политика Туркменистана отличается новаторским подходом к решению актуальных задач современности, динамизмом и ответственностью.

Директор Института государства, права и демократии рассказал собравшимся о совершенствовании макроэкономических пропорций и внешнеэкономической политики Туркменистана с целью устойчивого развития.

Как отмечается во вступительном слове от автора, идея написания этой книги родилась в 2015 году, в ходе рабочего визита в Нью-Йорк, где правительственная делегация Туркменистана приняла участие в юбилейной – 70-й сессии Генассамблеи ООН, в рамках которой проходил Саммит по вопросам устойчивого развития на период после 2015 года.