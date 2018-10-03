В самолет, летевший из Алматы в Гонконг, проник посторонний человек
- Казахстан, происшествия
- 11:22, 03 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - В самолет, летевший из Алматы в Гонконг, проник посторонний человек.
Как сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Эйр Астана».
«Комитет назначил внеплановую инспекционную проверку по авиационной безопасности. В ходе проверки будут изучены и расследованы все обстоятельства данного инцидента. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры», - говорится в сообщении.
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