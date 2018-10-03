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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Акции сторонников независимости Каталонии переросли в беспорядки

CA-NEWS (CA) - В годовщину референдума о независимости Каталонии в Барселоне в понедельник, 1 октября, прошли массовые акции протеста. Всего в течение дня на улицы города вышли около 180 тысяч человек. К вечеру демонстрации переросли в беспорядки: начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции, сообщает DW.

Вечером демонстранты начали штурмовать заграждения у регионального парламента в Барселоне. Участники акции, скрывавшие свои лица, попытались возвести баррикады, а также бросали камни в полицейских.

Кроме того, демонстранты освистали главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления. Торру, который традиционно пользовался поддержкой каталонских сепаратистов, обвинили в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.

Год назад в Барселоне произошли столкновения между полицейскими и избирателями, участвовавшими в несанкционированном референдуме о независимости Каталонии. Согласно опросам, население Каталонии по-прежнему разделено примерно поровну между сторонниками и противниками отделения от Испании. 1 октября 2017 года почти 90 процентов участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании. Однако активность избирателей составила тогда лишь 42 процента.

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