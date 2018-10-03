Рахмон возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы в Хиросиме

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Японию 3 октября посетил город Хиросиму.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в парке «Памяти мира» он возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы. Рядом с данным парком президента встретили мэр города Кадзуми Мацуи и директор музея Кендзи Шига.

После церемонии возложения венков к монументу и ознакомления с музеем Э.Рахмон расписался в книге почетных гостей и вручил памятные подарки руководству музея.

Предполагается, что глава республики также посетит японские города Киото и Токио.