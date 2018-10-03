Рахмон возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы в Хиросиме
- Таджикистан, политика
- 11:31, 03 октября 2018
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- Обновлено: 11:49, 03 октября 2018
|Предыстория: Рахмон отбыл в Японию с официальным визитом
CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Японию 3 октября посетил город Хиросиму.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в парке «Памяти мира» он возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы. Рядом с данным парком президента встретили мэр города Кадзуми Мацуи и директор музея Кендзи Шига.
После церемонии возложения венков к монументу и ознакомления с музеем Э.Рахмон расписался в книге почетных гостей и вручил памятные подарки руководству музея.
Предполагается, что глава республики также посетит японские города Киото и Токио.
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