РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Рахмон возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы в Хиросиме
Предыстория: Рахмон отбыл в Японию с официальным визитом

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Японию 3 октября посетил город Хиросиму.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в парке «Памяти мира» он возложил цветы к монументу памяти жертв атомной бомбы. Рядом с данным парком президента встретили мэр города Кадзуми Мацуи и директор музея Кендзи Шига.

После церемонии возложения венков к монументу и ознакомления с музеем Э.Рахмон расписался в книге почетных гостей и вручил памятные подарки руководству музея.

Предполагается, что глава республики также посетит японские города Киото и Токио.

print
  • Совершившим самоубийство в аэропорту Стамбула оказался гражданин Казахстана, а не Кыргызстана
  • Землетрясение в Индонезии: диспетчера, спасшего лайнер ценой жизни, прославляют как героя
  • Два завода по переработке мусора построят в Карагандинской области
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×