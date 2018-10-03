РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане повысился курс доллара

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, сообщает kun.uz.

Центральный банк Республики Узбекистан установил новые курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, которые будут действовать с 3 октября текущего года.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 100.38 сумов и составил 8179.66 сумов.

Единая европейская валюта подешевела на 23,58 сумов. Теперь за один евро дают 9468,77 сумов.

Российский рубль подорожал на 4.38 сума и составил 125.84 сумов.

Напоминаем, что курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

print
  • Нобелевскую премию по физике получили три разработчика лазеров
  • Турецкая компания построит в Узбекистане ветряную электростанцию
  • О 101 узбекском воине в немецком плену снимут фильм
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×