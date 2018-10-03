В Узбекистане повысился курс доллара

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, сообщает kun.uz.

Центральный банк Республики Узбекистан установил новые курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, которые будут действовать с 3 октября текущего года.

Согласно данным ЦБ, доллар США подорожал на 100.38 сумов и составил 8179.66 сумов.

Единая европейская валюта подешевела на 23,58 сумов. Теперь за один евро дают 9468,77 сумов.

Российский рубль подорожал на 4.38 сума и составил 125.84 сумов.

Напоминаем, что курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.