Монголия проведёт международный форум «Экологически устойчивый транспорт»

CA-NEWS (MNG) - Министерство строительства и градоустройства, министерство дорог и развития транспорта, министерство туризма и окружающей среды Монголии совместно с Администрацией мэрии Улан-Батор проведут в монгольской столице международную конференцию «Экологически устойчивый транспорт” на тему “Устойчивое планирование города, роль транспорта в градоустройстве». В мероприятии примут участие 142 представителя из 24 стран азиатского региона, сообщает «Монголия Сейчас».

Межправительственная конференция стран Центральной Азии и Тихоокеанского региона Регионального развития ООН “Экологически устойчивый транспорт” проводится с 2005 года в азиатских странах. Участники мероприятия в лице стран-членов ASEAN+4 (КНР, Япония, Республика Корея и Монголия), стран Восточной и Южной Азии, Восточного Тимора, Исламской Республики Иран, РФ и 25 азиатских стран собираются вместе для того, чтобы обсудить возможности и ресурсы, с использованием которых можно найти методы решения затруднительных вопросов, политику и проекты для реализации, обменяться опытом и знаниями, расширить взаимные отношения и сотрудничество.

Особенность конференции состоит в обращении особого внимания поиску эффективных методов, политики и результативного осуществления задач в преодолении социально-экономических вопросов и природных испытаний, с которыми сталкиваются города вследствие быстрого роста численности населения, неорганизованной урбанизации, недостаточной инфраструктуры, ресурсов, основных услуг в городах и периферии.