РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия проведёт международный форум «Экологически устойчивый транспорт»

CA-NEWS (MNG) - Министерство строительства и градоустройства, министерство дорог и развития транспорта, министерство туризма и окружающей среды Монголии совместно с Администрацией мэрии Улан-Батор проведут в монгольской столице международную конференцию «Экологически устойчивый транспорт” на тему “Устойчивое планирование города, роль транспорта в градоустройстве». В мероприятии примут участие 142 представителя из 24 стран азиатского региона, сообщает «Монголия Сейчас».

Межправительственная конференция стран Центральной Азии и Тихоокеанского региона Регионального развития ООН “Экологически устойчивый транспорт” проводится с 2005 года в азиатских странах. Участники мероприятия в лице стран-членов ASEAN+4 (КНР, Япония, Республика Корея и Монголия), стран Восточной и Южной Азии, Восточного Тимора, Исламской Республики Иран, РФ и 25 азиатских стран собираются вместе для того, чтобы обсудить возможности и ресурсы, с использованием которых можно найти методы решения затруднительных вопросов, политику и проекты для реализации, обменяться опытом и знаниями, расширить взаимные отношения и сотрудничество.

Особенность конференции состоит в обращении особого внимания поиску эффективных методов, политики и результативного осуществления задач в преодолении социально-экономических вопросов и природных испытаний, с которыми сталкиваются города вследствие быстрого роста численности населения, неорганизованной урбанизации, недостаточной инфраструктуры, ресурсов, основных услуг в городах и периферии.

print
  • В Туркменистане стартовали Дни Целей устойчивого развития
  • В Монголии пшеница убрана с 22,1 % посевной площади
  • Основными партнерами Таджикистана по экспорту являются Россия, Казахстан, Турция
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×