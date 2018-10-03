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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде открылась выставка-ярмарка печатной продукции

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в экспоцентре торгово-промышленной палаты состоялось торжественное открытие очередной – XII Международной выставки-ярмарки печатной продукции и научной конференции «Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу», организаторами которых выступают туркменская государственная издательская служба и торгово-промышленная палата страны, сообщает госинформагентство.

В Ашхабад для участия в Международной выставке-ярмарке съехались около 150 представителей печатной индустрии, деловых и литературных кругов из более 20 стран мира.

В церемонии открытия форума приняли участие члены правительства, руководители Меджлиса, министерств и ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий и международных организаций, деятели науки и культуры, средств массовой информации, студенческая молодёжь.

Во второй половине дня в рамках Международной выставки-ярмарки состоялась научная конференция «Книга – путь к сотрудничеству и прогрессу», объединившая в конференц-зале Торгово-промышленной палаты представителей издательских кругов, высших учебных заведений, библиотек, специалистов в области полиграфического производства, литераторов и журналистов.

Затем в Торгово-промышленной палате состоялась творческая встреча с участием туркменских и зарубежных писателей, посвящённая трудам главы государства – второму тому произведения «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», а также книге «Поклонение матери – преклонение перед святыней».

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