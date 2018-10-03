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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан заинтересован в строительстве предприятий в Карелии

CA-NEWS (KZ) - Генеральный консул Казахстана в Санкт-Петербурге Болат Иманбаев встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Как сообщает пресс-служба посольства РК в России, республика не входит в число основных торговых партнеров Карелии, однако совместный товарооборот растет. В прошлом году объем внешней торговли составил более $15 млн, увеличившись на 20% по сравнению с 2016 годом.

Основу торгового оборота составляют бумага и картон, древесина и изделия из нее, продукты питания, промышленное и электрооборудование, минеральные и химические продукты – природный камень, штукатурка и цемент. В этом году Карелия начала поставлять в Казахстан части для локомотивов, другого железнодорожного транспорта.

«Товарооборот между Казахстаном и Карелией активно развивается. Есть потенциал для дальнейшего роста нашего торгово-экономического сотрудничества. По структуре экспорта Казахстан прежде всего заинтересован в том, что здесь очень развито и находится на высоком уровне – продукция целлюлозно-бумажной промышленности. Но генеральное консульство Казахстана готово содействовать в расширении палитры нашего экспорта-импорта», – сказал Б.Иманбаев.

«Может быть, надо подумать о неких двусторонних отношениях Карелии с одним из регионов Республики Казахстан. Выстроить более тесные и предметные отношения с учетом специфики обоих регионов», – предложил в свою очередь А.Парфенчиков.

По словам генконсула, Казахстан интересуется Северо-Западным федеральным округом России и, в частности, Карелией как морскими воротами Евразийского экономического союза, через которые осуществляется выход на западные рынки.

«Есть интересы развивать совместные предприятия в портах Северо-Западного федерального округа, и в этом направлении мы активно ведем работу с главами регионов», − сообщил дипломат.

Также на встрече обсуждалось укрепление связей в сфере культуры, спорта, искусства, образования.

В рамках визита в Карелию казахстанская делегация посетит завод пожарных роботов в Петрозаводске, проведет встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Карелии, Корпорации развития республики и представителями бизнес-сообщества.

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