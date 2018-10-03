В парламент Монголии внесён проект постановления об освобождении министра транспорта от занимаемой должности

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе член парламента (ВГХ), министр Монголии Г.Занданшатар вручил председателю монгольского парламента М.Энхболду проект постановления ВГХ об освобождении члена правительства, министра дорог и развития транспорта Жадамбын Бат-Эрдэнэ от занимаемой должности, сообщает Монголия Сейчас.



Напомним, что 9 августа текущего года вследствие употребления некоторыми должностными лицами министерства дорог и развития транспорта алкогольных напитков на рабочем месте погиб один из сотрудников ведомства, а 12 августа этого года произошла железнодорожная авария. В связи с упомянутыми происшествиями, глава министерства дорог и развития транспорта Ж.Бат-Эрдэнэ взял на себя ответственность и 12 августа подал в отставку, официально обратившись к премьер-министру страны.

Согласно соответствующего порядка премьер-министр совещался с президентом Монголии по предложению министра об освобождении его от занимаемой должности.