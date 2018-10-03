Минобороны России показало кадры поставки ЗРК С-300 в Сирию

- Азия и мир, общество
- 12:04, 03 октября 2018
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CA-NEWS (CA) - Министерство обороны России обнародовало видеозапись, на которой видно, как происходит выгрузка доставленных в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Кадры российского оборонного ведомства показал телеканал «Звезда».
На видео ЗРК выгружают из самолета Ан-124-100 «Руслан».
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о завершении поставок С-300 в Сирию. Россия объявила о планах поставить в Сирию ЗРК С-300 после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, когда тот вел огонь по израильским самолетам F-16. По версии российского Минобороны, израильские F-16 намеренно создали опасную ситуацию, укрывшись за российским самолетом от зенитного огня.