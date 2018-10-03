Украина начала антисубсидиционное расследование против автомобилей из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиционное расследование относительно импорта легковых автомобилей из Узбекистана, сообщает Podrobno.uz.

Решение о проведении расследования было принято Комиссией после рассмотрения жалобы, поданной ассоциацией «Укравтопром». По результатам проведенного расследования Минэкономразвития подготовит для Комиссии выводы касательно необходимости временного применения компенсационных мер.

«В жалобе «Укравтопрома» приведено достаточно информации, свидетельствующей о том, что узбекские производители легковых автомобилей могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами. При этом импорт в Украину легковых автомобилей из Узбекистана осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что мог причинить существенный вред национальному товаропроизводителю», – отмечается в сообщении украинской комиссии.

По ее данным, в течение 2015-2017 годов произошел значительный рост объемов импорта легковых автомобилей из Узбекистана: в абсолютных показателях – на 760,7%, относительно потребления и производства в Украине – на 440,7% и 957,7% соответственно. Цены импорта легковых автомобилей, заметили в комиссии, были ниже цен легковых автомобилей производства предприятий «Укравтопрома».