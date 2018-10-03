Туркмено-российский экономический форум проходит в Липецкой области

CA-NEWS (TM) - Туркмено-российский экономический форум, в котором участвуют более 100 бизнесменов России и Туркмении открылся в Липецке и будет работать в течение двух дней. Форум поможет расширить экономические связи между бизнесменами двух стран и увеличит товарооборот между регионами, сообщила во вторник ТАСС начальник организационно-аналитического отдела Липецкой торгово-промышленной палаты (ТПП) Ольга Зиновьева.

«Туркмено-российский форум открылся в Липецке, он впервые проходит в нашем регионе и собрал более 100 представителей бизнеса из двух стран. Сегодня запланированы презентации инвестиционных возможностей России и Туркменистана, встречи российских и туркменских бизнесменов в формате b2b. Мы надеемся, что результатом встреч станет расширение экономических связей, создание совместных предприятий и увеличение товарооборота между странами», - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что в 10:00 мск форум в Липецке открыли вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, президент ТПП Туркменистана Оразмырат Гурбанназаров, президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов, замминистра финансов и экономики Туркменистана Эзизгелди Аннамухаммедов.

По данным собеседницы агентства, в первом полугодии 2018 года торговля между Липецкой областью и Туркменистаном не осуществлялась. «Но в 2017 году товарооборот между Липецкой области и Туркменистаном составил 1,1 млн долларов, что на 57% больше предыдущего года. Более 90% товарооборота - это экспорт из Липецкой области в Туркменистан продукции машиностроения на 1,09 млн долларов. Из Туркменистана в Липецкую область ввозили только ткани, всего на 0,05 млн долларов», - рассказала представитель Липецкой ТПП.

Она добавила, что участники экономического форума во вторник после встреч в формате b2b побывают в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк», 3 октября - на Новолипецком металлургическом комбинате. В частности, в ОЭЗ «Липецк» они приглашены на завод по производству автомобильных шин японской компании Yokohama с инвестициями 2,7 млрд рублей, на производственный комплекс «Рационал» по внедрению новых технологий в тепло- и электроэнергетике за 1,8 млрд рублей, на площадку «Техно-ресурс», где реализуется проект строительства завода аккумуляторных батарей с инвестициями 1,8 млрд рублей.