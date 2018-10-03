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  3 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Депутаты таджикского парламента изменяют свои имена на национальный лад

CA-NEWS (TJ) - Три депутата Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана в преддверии Дня государственного языка, который отмечается 5 октября, решили изменить свои имена и фамилии на национальный лад.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра нижней палаты таджикского парламента Мухаммадато Султонов, изменить свои имена решили депутаты Муртазокулов Джамшед Сайдалиевич, Раджабов Равшан Мухитдинович и Холиков Хаким Хикматуллоевич.

Так, депутат Мутразокулов Джамшед Сайдалиевич стал Муртазозода Джамшед Саидали, Раджабов Равшан Мухитдинович - Раджабзода Равшан Мухитдин, Холиков Хоким Хикматуллоевич - Холикзода Хоким Хикматулло.

Отмечается, что в Таджикистане несколько лет проходит процесс, когда граждане отказываются от «советских» имен и фамилий. На национальный лад свои имена изменили большинство чиновников и госслужащих.

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