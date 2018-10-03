В Минвнешторге Узбекистана появился иностранный советник министра по вопросам вступления в ВТО

CA-NEWS (UZ) - В рамках реализации подписанного 16 мая в Вашингтоне меморандума о взаимопонимании с Агентством США по международному сотрудничеству (USAID) эксперт в области международного торгового права Йован Йекич назначен на должность советника министра внешней торговли Республики Узбекистан по вопросам вступления в ВТО, сообщили в пресс-службе министерства.

«Вступление Узбекистана в ВТО позволит существенно расширить географию экспорта, увеличить объёмы поставок в зарубежные страны. Как известно, вступление в ВТО является комплексным, трудным и длительным процессом и в этом контексте международный эксперт окажет нам содействие в ведении всесторонне взвешенного переговорного процесса по вступлению в ВТО в целях получения наибольших выгод от участия в организации», – комментирует глава Минвнешторга Жамшид Ходжаев.

Йован Йекич более 35 лет работает в сфере международного коммерческого права, защиты интеллектуальной собственности, таможенных правил и процедур, правового регулирования торговой политики, торговой и инвестиционной политики. В 2001-2017 годы консультировал правительства Азербайджана, Таджикистана, а также Сербии и Черногории по вопросам вступления в ВТО. Поддерживает конструктивное и рабочее взаимодействие с представителями Секретариата ВТО в Женеве и переговорных групп других членов организации.

Основными направлениями деятельности Йована Йекича являются: содействие в подготовке основного документа (Меморандум), описывающего режим внешней торговли республики для дальнейшего представления в секретариат ВТО, подготовка предложений для внесения изменений в национальное законодательство республики в соответствие с нормами положений соглашений ВТО.

Так же подготовка предложений по присоединению республики к международным конвенциям и соглашениям исходя из опыта международного эксперта по вступлению других стран, недавно вступивших в ВТО, подготовка предложений по проведению переговорного процесса вступления Узбекистана в ВТО, в частности, проведение круглых столов и тематических встреч с членами переговорной группы республики по вопросам проведения встреч и переговоров и проведение семинаров и круглых столов по тактике и стратегии ведения торговых переговоров по вступлению в ВТО.