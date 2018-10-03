Военные России и Монголии приступили к практическим действиям на учениях «Селенга»

CA-NEWS (MNG) - Военнослужащие России и Монголии приступили к отработке практических действий в ходе совместных учений «Селенга-2018», сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Совместные российско-монгольские учения «Селенга-2018» стартовали в минувшие выходные и продлятся до 10 октября. Задействованы более 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц военной техники двух стран.

«На учебно-тренировочном комплексе «Бурдуны» в Бурятии подразделения Вооруженных сил России и Монголии изучили маршруты выдвижения и организацию связи и на боевой технике, а также в пешем порядке отработали различные тактические приемы по ведению обороны и наступления», - сообщили в пресс-службе.

В ВВО отметили, что объединенным штабом руководства учений согласован единый порядок действий войск.

В ходе активной фазы учений военнослужащие России и Монголии отработают задачи по совместной борьбе с условными террористами во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. Впервые на «Селенге» военнослужащие РФ и Монголии поборются в конкурсе за звание лучших экипажей танков.