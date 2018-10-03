На трассе в Бухарской области появились сортировочные мусорные контейнеры

CA-NEWS (UZ) - Вдоль Караулбазарского шоссе, ведущего от Бухары к заводу ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА», можно увидеть разбросанные по степи пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, битое стекло и прочий бытовой мусор. Компания решила изменить ситуацию и установила на прилегающем к заводу отрезке дороги функциональные мусорные контейнеры, сообщает nuz.uz.



Компания КНАУФ провела в Бухарской области экологическую акцию по установке контейнеров для мусора. Слоганом мероприятия стала известная фраза из книги Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету».

Дизайн контейнеров продуман с учетом особенностей местности. Конструкции прочно прикреплены к бетонному фундаменту, что обеспечивает их максимальную устойчивость. Доступ к содержимому имеют только службы вывоза мусора. Каждый контейнер состоит из трех ярко выкрашенных отсеков для раздельного сбора мусора: для бытовых отходов, для пластика и стекла и для макулатуры. Мусорные контейнеры просты в использовании, стоит лишь соблюдать общепринятые правила сортировки:

Синий отсек предназначен для макулатуры, чистой бумаги (картон, газеты, журналы, тетради, открытки). Для переработки важно, чтобы материал был сухой, поэтому использованную тару для пищевых продуктов (например, тетра-паки от молочных продуктов и соков) и другую загрязненную бумагу выбрасывать в данный отсек нельзя.

Зеленый отсек предназначен для утилизации пластиковых и стеклянных бутылок, стаканов, полиэтиленовых пакетов, тюбиков от косметических средств и прочих упаковок из соответствующих материалов.

Оранжевый отсек предназначен для бытовых отходов и прочего мусора, не поддающегося переработке.

Контейнеры снабжены светоотражающими наклейками, обеспечивающими информативность и безопасность, а за 100 метров до каждой конструкции установлен дорожный указатель.



Перед установкой контейнеров был проведен очередной субботник, во время которого было собрано 30 мешков пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, жестяных банок и прочего придорожного мусора.