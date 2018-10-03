Назарбаев поручил миллиардеру Патоху Шодиеву построить в Туркестане музей тюркских народов

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил руководителям крупнейших компаний страны построить в Туркестане по одному объекту.

Как сообщает пресс-служба Туркестанской области, в ходе визита главы государства в регион, он отметил, что государство оказывает постоянную поддержку предпринимателям, и теперь они должны внести свой вклад в развитие государства. К примеру, руководителю строительной компании «Базис-А» Александру Беловичу президент поручил построить в городе здание театра. В свою очередь, А.Белович пообещал выполнить данное поручение. А одному из руководителей компании ENRC, миллиардеру Патоху Шодиеву поставлена задача по строительству в Туркестане музея тюркских народов.

Кроме того, председателю правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Сауату Мынбаеву было дано поручение построить стадион в соответствии с международными требованиями. Наряду с этим, холдинг «BI Group» под руководством Айдына Рахимбаева возведет «Центр казахских ханов, биев и батыров», а строительная фирма «Хайвилл Казахстан» приступит к строительству жилого комплекса. Национальная компания «Казакстан темир жолы» построит Дворец молодежи, а АО «KEGOC» построит мини-музей Ходжи Ахмеда Ясави.

Вместе с тем, АО «Казпочта» запустит в Туркестане почтовое отделение и цифровой офис, а АО «Казахтелеком» внедрит Smart технологии. В свою очередь предприниматель Данияр Абылгазин пообещал построить водноспортивный комплекс, а Нурлан Смагулов открыть автосалон. Вместе с тем, АО НАК «Казатомпром» окажет финансовую поддержку Туркестану. Также свой вклад в развитие Туркестана внесут и турецкие компании.

Кроме того, на совещании ряд предпринимателей и представителей крупных компаний выразили готовность построить в Туркестане больницу и колледж. Глава государства обозначил каждый объект на бумаге и записал, кому поручено его строительство.

В ходе совещания Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений правительству и руководству региона по дальнейшему развитию областного центра.