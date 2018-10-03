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  4 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ПАО «Роснефть» пожертвует 8 млн евро на реконструкцию монгольского сомона Халхгол

CA-NEWS (MNG) - 2 октября глава администрации президента Монголии З. Энхболд принял руководство публичного акционерного общества «Роснефти», в том числе первого вице-президента Павла Федорова, вице-президента по коммерции и логистике Отабека Каримова, вице-президента Юрия Калинина и главного геолога Андрея Лазеева, сообщает Montsame.

В начале встречи руководство «Роснефти» проинформировало главу Администрации о цели своего визита в Монголию, выразив при этом благодарность за возможность лично встретиться и обменяться мнениями по вопросам, связанным с поставками нефти.

Кроме того, делегация «Роснефти» отметила растущий спрос на нефть в Монголии и сосредоточила внимание на обсуждении вопросов, касающихся удовлетворения этого спроса, а также эксплуатации, переработки и экспорта нефти в Монголии.

В завершение встречи делегация компании «Роснефть» сообщила, что в рамках совместного празднования 80-летия победы в битве на реке Халх будет выделено 8 миллионов евро с целью реконструкции сомона Халхгол аймака Дорнод. Руководитель Администрации Президента Монголии З.Энхболд, со своей стороны, выразил благодарность за предоставление финансовой помощи и пожелал компании светлого будущего

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