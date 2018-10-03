Узбекистан выдвинул свою кандидатуру в члены Совета ООН по правам человека

CA-NEWS (UZ) - На 73-й сессии Генассамблеи ООН, постпред Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов рассказал об успехах страны в области прав человека, управления водными ресурсами и экономического развития, сообщает информационная служба ООН, сообщает kun.uz.

«Мы принимаем существенные шаги для укрепления национальной системы прав человека и независимости судебной системы; у нас больше не применяют детский и принудительный труд», - отметил постпред.

Он также добавил, что приняты меры для либерализации экономики и улучшения инвестиционного климата.

«В 2018 году Всемирный банк включил Узбекистан в десятку стран-лидеров по созданию благоприятных условий для бизнеса», - отметил Ибрагимов.

Коснувшись международных проблем, он заявил, что ситуация в Центральной Азии «сегодня лучше, чем еще некоторое время назад».

«Между странами [региона] установился более высокий уровень доверия, улучшились отношения с соседями», - подчеркнул постпред.

Тем не менее, продолжил он, обстановка в мире становится все более нестабильной, а многосторонние отношения подвергаются «испытанию на прочность».

В этом контексте он призвал укреплять роль Организации Объединенных Наций, в том числе путем реформирования Совета Безопасности «в соответствии с требованиями времени».

Постоянный представитель Узбекистана также сообщил, что Узбекистан выдвинул свою кандидатуру в члены Совета ООН по правам человека на период 2021-2023 гг.

Кроме этого, он призвал страны-члены ООН поддержать инициативу президента Узбекистана, предложившего разработать конвенцию о правах молодежи и принять резолюцию о просвещении и религиозной толерантности.

По его словам, эти документы помогут создать условия для решения экономических и социальных проблем молодежи и позволят успешно предотвращать радикализацию этой группы населения.