В Авазе проходит международный транспортно-логистический форум

CA-NEWS (TM) - В национальной туристической зоне «Аваза» начала работу международная конференция. Транспортно-логистический форум организован компанией «Heavy World» – одним из мировых лидеров в сфере тяжеловесных и негабаритных грузоперевозок – совместно с Союзом промышленников и предпринимателей страны и туркменской логистической ассоциацией (TLA), сообщает госинформагентство страны.

Генеральным спонсором форума выступила ещё одна отечественная транспортно-экспедиторская компания – «Yuk Ulag Merkezi», специализирующаяся на перевозке нестандартных грузов и имеющая солидный опыт взаимодействия с профильными компаниями стран СНГ, Балтии, Персидского залива.

В конференции принимают участие более 100 делегатов – топ-менеджеры транспортно-логистических и торговых компаний из Туркменистана, России, Австрии, Бельгии, Беларуси, Грузии, Казахстана, Ирана, Польши, Эстонии, Саудовской Аравии и других стран.

Деловую программу форума открыла презентация Туркменбашинского международного морского порта, проведённая в «интерактивном формате». Посетив морскую гавань, бизнесмены непосредственно на месте ознакомились с её техническим оснащением, организацией погрузо-разгрузочных работ, складских операций, выполняемыми транспортно-экспедиторскими услугами и т.д.

Для участников форума была организована морская экскурсия вдоль побережья Национальной туристической зоны «Аваза» на судне «Чарлак».